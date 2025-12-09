Suspenden un ferri que unía a Japón y China por petición de Pekín entre disputa bilateral

La embarcación de pasajeros Jian Zhen Hao, que unía la ciudad china de Shanghái con las japonesas de Osaka y Kobe, dejó de cubrir la ruta desde el pasado sábado. Citada por Kyodo, la operadora afirmó haber sido informada por Pekín de que "no se puede garantizar la seguridad de los viajes entre ambos países".

El ferri de pasajeros fue suspendido durante la pandemia del coronavirus, y fue reanudado el pasado junio.

Ambos países elevaron el tono de su disputa el pasado fin de semana debido a un incidente entre cazas chinos y japoneses en el marco de unas maniobras navales de Pekín.

Según Tokio, las aeronaves del país vecino fijaron su radar contra dos aviones nipones en el sureste de Okinawa, lo que llevó al archipiélago a convocar al embajador chino para presentar una "fuerte protesta".

El suceso se produjo en un momento de especial tensión bilateral tras unas palabras el mes pasado de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, quien afirmó que un ataque chino contra Taiwán, cuya soberanía China reclama, podría situar a Japón en una "situación de crisis" y justificar la intervención de sus Fuerzas de Autodefensa.

Pekín calificó esas declaraciones de "extremadamente graves" y respondió con medidas de presión económica y cultural, entre ellas avisos de viaje para ciudadanos chinos, nuevos controles a productos del mar japoneses y críticas al despliegue previsto de sistemas antimisiles en las islas Nansei.