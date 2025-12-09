Wall Street abre mixto, con los inversores pendientes de la reunión de la Fed

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el selectivo S&P 500 avanzaba un 0,02 % en 6.847 unidades, y el tecnológico Nasdaq bajaba un 0,17 %, hasta 23.505 enteros.

Los operadores creen que hay un 89 % de probabilidades de que la Fed vuelva a recortar los tipos de interés en su reunión de política monetaria, que finaliza mañana.

En el plano corporativo, Nvidia bajaba un 0,7 % pese a que ayer el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció que permitirá a la tecnológica enviar su chip de inteligencia artificial (IA) H200 a "clientes aprobados" en China.

El mandatario también indicó que pagará un 25 % de esas ventas a Estados Unidos.

Por su parte, las acciones de Warner Bros. Discovery (WBD) subían un 1 %, tras darse a conocer el acuerdo multimillonario de compra por parte de la plataforma Netflix y la oferta de adquisición pública hostil que Paramount lanzó ayer por la compañía.

En otros mercados, los contratos futuros del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) para enero bajaban un 0,17 %, hasta 58,78 dólares el barril, con el foco puesto en la reunión de la Fed y los esfuerzos por lograr un acuerdo de paz en la guerra en Ucrania.