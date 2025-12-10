Autoridades panameñas incautan 2,2 toneladas de droga y arrestan a cinco sospechosos

En una de estas acciones efectuada al sur de Isla Chepillo en el litoral Pacífico, las unidades de Servicio Aeronaval decomisaron 835 paquetes de droga en una lancha artesanal cuyos tripulantes se dieron a la fuga, según un comunicado oficial.

Una segunda operación llevó a la incautación en el Aeropuerto Internacional de Tocumen -el principal del país- de dos bultos que contenían un total de 2.694 pastillas. Un sospechoso de nacionalidad colombiana fue detenido en este operativo.

Además, otro alijo de 1.424 paquetes de droga fue confiscado por el Senan en el doble fondo de una embarcación artesanal en la Isla de San José en el Archipiélago de las Perlas, en aguas del Pacífico panameño.

En esta operación en la Isla de San José fueron arrestados cuatro personas, no identificadas.

Otros tres paquetes de droga fueron decomisados a bordo de un buque procedente de Charleston, EE.UU., en tránsito por Panamá y destino final en Australia. La ubicación de esta droga tuvo lugar en una terminal Portuaria de la provincia de Panamá, señala el comunicado.

En la información no se precisa el tipo de droga incautada, pero la cocaína es la que más se trafica por los puertos de Panamá.

Panamá, un país de tránsito de la droga que se produce en Suramérica y que tiene como destino EE.UU. -el mayor consumidor de cocaína del mundo- y Europa, decomisó alrededor de 80 toneladas de sustancias ilícitas en 2024, de acuerdo con datos oficiales.