Bogotá se proyecta como referente cultural latinoamericano con la segunda edición del FIAV

"Esta es una invitación para que nuestras obras viajen, circulen y sigamos demostrando la fuerza creativa de nuestro país", aseguró este miércoles en el acto de presentación del festival la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yannai Kadamani Fonrodona, quien añadió que se trata de "una oportunidad para aprender a mirar al otro".

El evento, organizado por el Gobierno y la Alcaldía de Bogotá, se desplegará en salas, calles, plazas y parques de la ciudad con más de 100 espectáculos de teatro, música, danza, circo y narración oral.

En cuanto a la participación colombiana, se presentarán 41 obras distritales, de las cuales 38 se seleccionarán a través de una invitación pública, que cerró el pasado 2 de diciembre, y 30 espectáculos nacionales, que se elegirán a través de una convocatoria que estará abierta hasta el día 15 de este mes.

La Comunidad de Madrid será la región internacional invitada de honor en esta edición, mientras que en el territorio nacional lo será el Caribe colombiano. Además, el certamen reunirá obras procedentes de España, Canadá, China, Argentina y Rusia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Entre las representaciones internacionales destacan 'Numancia', una versión del clásico de Miguel de Cervantes producida por los Teatros del Canal; 'Viaje al amor brujo', del Ballet Español de la Comunidad de Madrid, que rinde homenaje al compositor Manuel de Falla; 'Caperucita en Manhattan', una producción del Teatro de la Abadía que adapta la novela de Carmen Martín Gaite, y 'Casting Lear', una coproducción entre Andrea Jiménez y el Teatro La Abadía.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Otras propuestas llegarán de Canadá y China, con muestras de danza contemporánea de la mano de la bailarina Marie Chouinard y el coreógrafo Tao Ye. Así como se representará el espectáculo 'Muerte ordinaria', del Teatro de las Naciones de Rusia, una adaptación de la novela La muerte de Iván Ilich, y la producción argentina 'Baco polaco', del Teatro San Martín de Buenos Aires.

Por otro lado, Kadamani anunció que una de las principales novedades de esta edición será una propuesta de descentralización, con la que se llevarán tres producciones internacionales a tres regiones de Colombia, que se conocerán más adelante.

Además de actuaciones en salas, la programación del festival incluirá muestras en la calle con el objetivo de "asegurar el acceso público y gratuito", dijo la ministra, quien reivindicó que "la cultura es un derecho".

El secretario de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, Santiago Trujillo, agradeció la participación de España en el festival y explicó que el FIAV "reafirma a la ciudad como escenario de grandes eventos y como plataforma para el encuentro entre creadores del mundo y el talento local".

La programación nacional también incluirá los estrenos de la Beca de la Ley de Espectáculos Públicos de Bogotá, la reproducción de un homenaje a la gestora, bailarina, escultora y maestra Delia Zapata Olivella, producido por el Centro Nacional de las Artes, y un reconocimiento al Teatro La Candelaria, que en 2026 cumple 60 años.

Todo ello se complementará con la agenda académica y el Mercado FIAV Bogotá, una plataforma de proyección que generará encuentros entre programadores internacionales y nacionales y artistas colombianos "para promocionar las obras, buscar oportunidades de circulación, crear conexiones, redes y otras posibilidades de negocios".