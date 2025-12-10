Brote de cólera azota centros de detención y un hospital de Al Fasher tras toma de las FAR

El portavoz de la Resistencia Popular en el estado occidental de Darfur Norte (oeste), Abu Bakr Ahmed Imam, dijo a EFE que el hacinamiento en los centros de detención ha provocado la muerte de "cientos de detenidos" en el último mes, en los que la falta de medicamentos ha agravado todavía más la situación.

Según Imam, las FAR han encerrado a varios detenidos en "habitaciones estrechas o contenedores", algo que está "acelerando" la propagación de esta enfermedad bacteriana transmitida por agua o alimentos contaminados y que, de no tratarse a tiempo, puede provocar la muerte.

Por otra parte, denunció que "con el colapso total del sistema de salud, se ha propagado una devastadora epidemia de cólera", después de que los hospitales fueran saqueados por las FAR y el personal médico huyera de la ciudad.

"Los centros de salud se convirtieron en meros puntos de primeros auxilios, que carecen de los medicamentos y equipos más básicos, lo que provocó la muerte de cientos de personas" desde el pasado 26 de octubre, cuando los paramilitares arrebataron Al Fasher al Ejército de Sudán.

Por otra parte, una fuente médica del Hospital Saudí, el que fue el más importante de Al Fasher, dijo a EFE en condición de anonimato que el centro registra al menos diez muertes cada día, la mayoría de ellas a causa del cólera, mientras que apuntó que desde la toma de la ciudad se han contabilizado unos 500 fallecimientos de pacientes.

"Estas cifras reflejan la magnitud de la crisis sanitaria que azota Al Fasher y agravan el sufrimiento de la población debido a la falta de apoyo médico adecuado", añadió, al denunciar la escasez de líquidos intravenosos esenciales para el tratamiento del cólera, además de la falta de saneamiento en toda la localidad.

Según medios sudaneses, decenas de miles de personas atrapadas en Al Fasher se enfrentan a una grave escasez de agua potable después de que las FAR cerraran pozos públicos y privados de la ciudad, mientras que también hay una falta de alimentos debido a que todavía ninguna ONG ha podido acceder al lugar tras la toma de los paramilitares.

La guerra en Sudán estalló el 15 de abril de 2023 y, desde entonces, decenas de miles de personas han muerto, más de 13 millones han sido obligadas a abandonar sus hogares y la mitad de la población se enfrenta a una situación de inseguridad alimentaria aguda, de acuerdo con Naciones Unidas.