Camboya abandona los juegos del Sudeste Asiático por escalada militar con Tailandia

Akarin Hiranprueck, un directivo de la competición, confirmó a EFE que el equipo camboyano se ha retirado de los juegos, que se desarrollan en paralelo a los ataques cruzados en la zona limítrofe, donde el domingo comenzaron unas refriegas que escalaron el lunes con operaciones aéreas perpetradas por Tailandia.

"Sus padres y familiares estaban preocupados por los atletas, preocupados por cómo afrontarían la situación aquí, y los propios atletas también sentían ansiedad. Ya han comenzado a marcharse, gradualmente, a partir de hoy", aseguró.

En una carta difundida por medios camboyanos, Nom Pen explica que la decisión "responde a las serias preocupaciones planteadas por las familias de los atletas, quienes solicitaron su regreso inmediato a casa".

El secretario ejecutivo del COC, Vath Chamroeun, indicó en la misiva dirigida a los organizadores de los 'SEA Games' que debe retirar a todos los miembros de la delegación y "organizar su pronto regreso a Camboya", un día después de que los atletas desfilaran en Bangkok en la ceremonia de apertura.

La competición se extenderá hasta el 20 de diciembre y contará con la participación de unos 12.000 atletas de Brunéi, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, (Birmania) Myanmar, Singapur, Tailandia, Timor Oriental, Vietnam.

En los últimos cuatro días, al menos 10 personas han perdido la vida en los enfrentamientos, que también dejan en ambos lados numerosos civiles y militares heridos y más de medio millón de ciudadanos evacuados.

Tailandia admitió el lunes haber atacado por aire objetivos militares camboyanos como "respuesta a las operaciones militares" de Nom Pen, y la víspera anunció una operación de la Armada Real en un área de la provincia fronteriza de Trat históricamente disputada con el país colindante.

Camboya, por su parte, niega haber abierto el fuego, y las acusaciones mutuas impiden esclarecer cómo estalló la nueva disputa, algo que también ocurrió en julio, cuando mantuvieron cinco días de enfrentamientos que dejaron medio centenar de fallecidos.

Bangkok y Nom Pen mantienen una disputa territorial en la divisoria compartida, de alrededor de 820 kilómetros y cartografiada por Francia en 1907, cuando Camboya pertenecía a la Indochina francesa.