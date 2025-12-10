China dice que reciente patrulla aérea con Rusia "demuestra capacidad de mantener la paz"

El portavoz del Ministerio de Defensa Zhang Xiaogang señaló en un comunicado que las fuerzas aéreas china y rusa realizaron su décima patrulla conjunta este martes sobre el mar de China Oriental y el oeste del Pacífico, una operación que, según dijo, pone de relieve la capacidad de ambos países para "afrontar desafíos de seguridad en la región" y su "determinación" de proteger la paz y la estabilidad.

Tokio denunció hoy que bombarderos rusos Tu-95MS "con capacidad nuclear", aviones chinos H-6 y una decena de cazas de ambos países volaron en formación cerca del archipiélago, lo que llevó a las Fuerzas de Autodefensa a desplegar aeronaves de combate.

Japón calificó la maniobra de "expansión e intensificación" de la actividad militar alrededor de su territorio y convocó al embajador chino, Wu Jinghao, para presentar una protesta formal.

La tensión bilateral se ha visto agravada por otro incidente reciente, cuando Tokio aseguró que dos cazas chinos fijaron sus radares de control de tiro sobre aviones japoneses, una acusación que Pekín tildó de "desinformación".

La patrulla conjunta se suma a la intensificación de la cooperación militar entre China y Rusia, que en las últimas semanas incluyó ejercicios antimisiles en territorio ruso y consultas de seguridad estratégica en Moscú.

La maniobra tiene lugar además en un momento de fricciones entre Tokio y Pekín por unas declaraciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, en las que sugirió que un ataque chino a Taiwán podría justificar una intervención de las Fuerzas de Autodefensa niponas.

Pekín, que reclama la soberanía de Taiwán, respondió con medidas de presión económica y cultural, entre ellas advertencias de viaje a Japón y la prohibición de importar productos del mar japoneses.