El embajador estadounidense ante la ONU dice que será una "locura" si Hamás sobrevive

"Lo que ha quedado claro, y quiero que quede claro, es que Hamás tiene que irse. El presidente Trump ha sido claro: eso sucederá por las buenas o por las malas, pero Hamás ya no existirá. Y lo que no podemos hacer, lo que estamos decididos a evitar, es lo que yo llamo la definición de locura", apuntó Waltz durante una reunión con Herzog, citado por la Presidencia israelí.

Esta locura surgiría si "Hamás logra sobrevivir, se reconstruye, la comunidad internacional invierte miles de millones en la reconstrucción, Hamás ataca de nuevo e Israel no tiene más remedio que responder y aquí estamos, en este ciclo de locura", añadió.

El embajador calificó de "absolutamente histórico" el plan alcanzado para la Franja de Gaza, por el que reconoció al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y al enviado especial de la Casa Blanca en Oriente Medio, Steve Witkoff.

"Creo que veremos pronto anuncios sobre la Comisión de Paz, liderada por el presidente (Donald) Trump. Los componentes clave de ésta son una autoridad tecnocrática de los palestinos para obtener agua, gas y alcantarillado, para restablecer esos servicios básicos en Gaza", dijo Waltz.

Por su parte, Herzog pidió enfocarse en la implementación del plan de paz.

"Esperamos que el proceso no se alargue demasiado, porque en Oriente Medio, si se espera demasiado, el vacío se llena y los sujetos rebeldes no descansan ni un instante", expresó Herzog durante la reunión, según el comunicado de la Presidencia israelí.

Según Israel, "Irán está intentando reagruparse y sus aliados también", por lo que el presidente urgió implementar la resolución alcanzada por el Consejo de Seguridad el pasado 17 de noviembre, que respalda el plan de Trump para Gaza.

Waltz se reunió el lunes con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para reafirmar su "compromiso con la seguridad de Israel".

Y conversó "sobre los esfuerzos en curso para mantener el alto el fuego en Gaza, la liberación del rehén restante y la implementación de la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU, redactada por Estados Unidos, que impulsa el Plan de 20 Puntos del Presidente Trump".

El líder israelí ya comunicó la semana pasada que Trump le había invitado a la Casa Blanca para avanzar en la segunda fase del alto el fuego implementado en Gaza el pasado 10 de octubre, aunque sobre el terreno Israel sigue incumpliéndolo y se han reportado ya unas 370 muertes de gazatíes desde entonces.

En esta segunda fase está previsto que se aborde el desarme del grupo islamista palestino Hamás, la puesta en marcha de un gobierno tecnócrata de transición para la Franja, la llegada de una fuerza internacional de estabilización y el hipotético repliegue de Israel, que controla ahora más de un 50 % de Gaza, entre otros puntos del acuerdo.