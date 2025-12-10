El presidente de EFE: "La IA nos puede ayudar a hacer periodismo, pero no hará periodismo"

Oliver, que pronunció la ponencia inaugural del Foro Hispanoamericano Inteligencia Artificial aplicada al Periodismo, señaló que la IA y la IA generativa han introducido cambios en los contenidos periodísticos tradicionales.

Y esta tecnología ha influido también en la automatización de procesos, la personalización de experiencias y la relación entre productores, plataformas y audiencias. Pero "detrás de todo artefacto, también digital, está el cerebro humano", recordó.

El presidente de EFE defendió que, en manos de profesionales, la IA puede mejorar la "eficacia y eficiencia" periodísticas y "agilizar muchos procesos que se han quedado viejos", pero "no va a hacer periodismo", pues eso solo pueden hacerlo los profesionales de la información.

En estos momentos, destacó, la IA generativa está demostrando que "tiene un problema de credibilidad", así que las agencias de noticias y los medios de comunicación tienen por delante "una oportunidad crucial para afianzar su sello de veracidad porque la marca cobra valor".

Mientras "el sistema busca solucionar la falta de fiabilidad de los modelos actuales", los periodistas, "por más que nos asombre su capacidad de conversar y de generar contenidos, queremos que la honestidad sea también un camino premiado para el modelo", dijo.

"La honestidad, como expresión de la ética personal y profesional, es el único camino posible para el periodismo", incidió el presidente de la primera agencia de noticias del mundo en español.

En este sentido, Oliver explicó que EFE está utilizando programas de IA para crear resúmenes de artículos, ajustar párrafos, sugerir ediciones e ideas sobre titulares, pero aseguró que todas las informaciones son elaboradas por periodistas y todas las herramientas se usan siempre "con supervisión directa profesional".

Las agencias y los medios "tienen por delante una oportunidad crucial para afianzar su sello de veracidad porque la marca cobra valor", insistió Oliver, quien pidió a empresas y profesionales que cambien y se adapten a los nuevos formatos, pero sobre todo que aguanten el envite de la IA.