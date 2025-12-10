El rapero Jay-Z apuesta por la cultura surcoreana con un fondo de 500 millones de dólares

El acuerdo fue sellado en Abu Dabi el lunes entre la firma de capital privado MarcyPen Capital Partners, cofundada por Jay-Z, y Hanwha Asset Management, y contempla la creación de una entidad conjunta, MarcyPen Asia, para promocionar a empresas con potencial vinculadas a la cultura y el estilo de vida de Corea del Sur.

"Creemos que existe una oportunidad significativa para expandir aún más la plataforma MarcyPen a Asia, en línea con la creciente influencia de la 'cultura K' y las marcas de estilo de vida panasiático en las tendencias de consumo globales", señaló la firma californiana en un comunicado publicado en la red LinkedIn.

"Corea del Sur es un nexo cultural en Asia que influye en las tendencias globales de belleza, contenido, gastronomía, entretenimiento y estilo de vida, lo que la convierte en la puerta de entrada ideal para nuestra colaboración con Hanwha", dijo Robbie Robinson, director ejecutivo de MarcyPen, en el escrito.

El comunicado no especifica el valor exacto del fondo, que fuentes de la firma surcoreana revelaron al diario local.

La iniciativa llega en un momento de creciente proyección global de distintos ámbitos de la cultura surcoreana, como los cosméticos, la cocina y la moda, que han ganado visibilidad internacional a través de su poderosa industria del entretenimiento, impulsada por fenómenos como bandas de K-pop de alcance mundial, como BTS, y producciones audiovisuales como la cinta animada "K-Pop Demon Hunters", la película más vista en la historia de Netflix.