Guatemala decomisa 29 toneladas de cocaína y destaca apoyo de la DEA

Durante este año, las fuerzas de seguridad han decomisado 11 toneladas de la droga, de acuerdo con declaraciones del presidente publicadas este miércoles por el Diario de Centroamérica (oficial).

Además, han incautado una tonelada de precursores de fentanilo, aseguró el mandatario al titular de la Administración para el Control de Drogas (DEA en inglés) Terrance C. Terry Cole, durante una reunión privada que mantuvieron el martes en su visita al país centroamericano.

La colaboración con la DEA “está produciendo extraordinarios resultados y nos permite actuar con mayor precisión y efectividad”, sostuvo Arévalo.

En la declaración conjunta publicada por el mandatario este miércoles, Arévalo agregó que el compromiso de su administración con la lucha contra el narcotráfico es firme y que los resultados son una prueba de ello.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Estamos demostrando que la voluntad política y la coordinación pueden desmantelar las estructuras criminales que tanto daño hacen a nuestro país", afirmó Arévalo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El funcionario de la DEA, agradeció en nombre del presidente Donald Trump, el apoyo de Guatemala en el combate del narcotráfico, decomiso de drogas y las extradiciones.

"La colaboración entre la DEA y el Gobierno de Guatemala ha sido fundamental para alcanzar estos éxitos. Estamos muy agradecidos por el compromiso de la administración de Arévalo en la lucha contra el narcotráfico y en particular por el decomiso de drogas y la voluntad de extraditar a quienes envenenan a nuestras comunidades. Este es un ejemplo de la fuerza que tienen nuestras alianzas", declaró Cole.

De hecho, tres narcotraficantes, uno de ellos de nacionalidad colombiana, fueron entregados en las últimas horas por Guatemala a agentes de la DEA y los extraditaron a Estados Unidos.

En 2024, las unidades de antinarcóticos decomisaron más de 18,2 toneladas de cocaína al narcotráfico, lo que representó un 261 por ciento más que lo incautado en 2023. En los últimos dos años del anterior Gobierno (2022 y 2023 se incautaron en el país centroamericano 7,5 toneladas de cocaína.

Según las cifras oficiales, durante la administración de Arévalo suman más de 29,2 toneladas de cocaína las incautadas en Guatemala y al menos 37 narcotraficantes pedidos en extradición por la justicia de Estados Unidos detenidos.

Debido a su posición geográfica, el territorio guatemalteco es utilizado por los carteles internacionales para transportar droga desde Sudamérica para luego trasladarla, vía México, hacia Estados Unidos, que es el principal consumidor.