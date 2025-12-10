Kim Jong-un ensalza al enviado fallecido de Moscú en visita a la Embajada rusa en Pionyang

"Matsegora fue un diplomático competente que contribuyó significativamente a la historia de las relaciones amistosas entre Corea del Norte y Rusia", dijo Kim durante su visita, que tuvo lugar el miércoles, según la agencia.

Agregó que el fallecimiento supuso "un profundo dolor y una gran pérdida" no solo para Moscú, sino también para Pionyang, que perdió al embajador en un momento en que se ha abierto una fase histórica en el desarrollo de las relaciones entre los dos países.

En las imágenes difundidas por KCNA se ve a Kim apoyado sobre una rodilla mientras coloca un ramo de flores ante un pequeño altar con el retrato del embajador, fallecido el sábado por causas todavía desconocidas. Pionyang describió anteriormente su muerte como "súbita".

Matsegora, que ocupaba el cargo desde 2014 y era una figura central de la diplomacia rusa en la península coreana, jugó un papel destacado en la firma del Acuerdo de Asociación Estratégica Integral suscrito por Kim y el presidente ruso, Vladímir Putin, en junio de 2024.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El pacto elevó la relación a un nivel de asistencia mutua en caso de agresión y consolidó la actual cooperación militar, incluido el despliegue de miles de soldados norcoreanos en la región fronteriza rusa de Kursk para asistir a Moscú en su guerra contra Ucrania.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En comunicados separados, KCNA señaló que varios altos cargos, incluida la ministra de Exteriores, Choe Son-hui, también acudieron el miércoles a la Embajada para rendir homenaje al diplomático.