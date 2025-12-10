La ONU reconoce a cinco personas e iniciativas por su liderazgo contra el cambio climático

Según ha anunciado este miércoles el PNUMA, además de Manfredi, que falleció el pasado junio a los 46 años, los otros premiados son la ONG Estudiantes de las Islas del Pacífico que Luchan contra el Cambio Climático; Supriya Sahu, secretaria principal adjunta del Gobierno de Tamil Nadu; Mariam Issoufou, directora y fundadora de Mariam Issoufou Architects, Niamey/Zúrich, y el Instituto Imazon, en Brasil.

Esos cinco "extraordinarios liderazgos", que trabajan en temas que van desde la justicia climática hasta el enfriamiento sostenible y la protección de los bosques, "demuestran que las medidas audaces pueden impulsar un cambio real para las personas y el planeta", ha resaltado el PNUMA en un comunicado colgado en su web.

La directora ejecutiva del citado programa de la ONU, Inger Andersen, ha señalado que, "a medida que se intensifican los efectos en todo el mundo de la crisis climática, la innovación y el liderazgo en todos los sectores de la sociedad son más esenciales que nunca".

"Los Campeones de la Tierra de este año demuestran el tipo de liderazgo que debe inspirar al mundo para hacer frente al desafío del cambio climático", ha agregado.

A Caltagirone se le ha premiado por su "trayectoria de vida", durante la que defendió "la transparencia y las medidas basadas en la ciencia en relación con el metano, lo que influyó en la primera normativa de la UE sobre emisiones de metano y dio forma a la política energética mundial".

La ONU ha reconocido también a los Estudiantes de las Islas del Pacífico que Luchan contra el Cambio Climático por el "liderazgo político" mostrado por esa ONG dirigida por jóvenes.

Esa organización "promovió una opinión histórica de la Corte Internacional de Justicia, la cual confirma las obligaciones jurídicas de los Estados de prevenir el daño climático y proteger los derechos humanos", al tiempo que su campaña está "reconfigurando la legislación climática mundial y empoderando a las naciones vulnerables".

Supriya Sahu, secretaria principal adjunta del Gobierno de Tamil Nadu, ha sido otra de las galardonadas por su "inspiración y acción pionera" en materia de enfriamiento sostenible y restauración de ecosistemas.

Sus iniciativas han creado 2,5 millones de puestos de trabajo ecológicos, han ampliado la cobertura forestal y han integrado la adaptación al calor en las infraestructuras, lo que ha beneficiado a 12 millones de personas y ha sentado las bases para un modelo de resiliencia climática.

En el caso de Mariam Issoufou, la distinción premia su "visión emprendedora" como diseñadora del complejo comunitario Hikma, en Níger, que utiliza técnicas de enfriamiento pasivo para mantenerse 10 grados más fresco sin aire acondicionado.

"Su enfoque, basado en materiales locales y patrimonio cultural, está transformando el diseño de edificios en toda la región africana del Sahel", resalta la ONU.

Otro de los galardones ha sido para el Instituto Imazon por su trabajo para combinar la ciencia y las herramientas geoespaciales impulsadas por la inteligencia artificial para frenar la deforestación, lo que ha fortalecido la gobernanza forestal.