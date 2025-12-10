La Unesco declara patrimonio mundial el caftán marroquí tras el paso atrás de Argelia

El desenlace se produjo tras un intenso debate en el que una amplia mayoría de países cerró filas con la posición marroquí y el dictamen técnico de los evaluadores. Ante el aislamiento en la sala y la presión de las intervenciones a favor de Rabat, la representación argelina optó por desistir de su intento de modificar el expediente para incluir referencias a la herencia compartida.

Durante el debate previo a la votación, Argelia tomó la palabra en una intervención poco habitual para denunciar que el dosier marroquí había sufrido "modificaciones sustanciales" fuera de los plazos previstos por la Convención e incluía "más de 50 prendas" que reproducían elementos ya inscritos por su país. También reclamó que el caftán forma parte de un patrimonio regional que no pertenece en exclusiva a Marruecos.

El incidente refleja la tensión entre ambos vecinos, que mantienen rotas sus relaciones diplomáticas desde 2021 por el conflicto del Sáhara Occidental.

La secretaría de la Unesco, Fumiko Ohinata, respondió que Marruecos presentó la información complementaria "dentro del calendario reglamentario" y recordó que el órgano evaluador había recomendado la inscripción tras comprobar el cumplimiento de los cinco criterios exigidos.

Países como Paraguay, España, Francia, Zambia y Haití defendieron avanzar con la decisión y pidieron evitar la politización del debate. "El Comité debe centrarse en la dimensión cultural del patrimonio", señaló la delegación haitiana al respaldar la candidatura.

"Este es un día triste porque los valores que nos reúnen aquí se están pisoteando con esta manera de impugnar nuestra candidatura. Siempre hemos luchado contra la politización, una lacra para esta Convención", declaró el embajador marroquí ante la Unesco, Samir Addahre.

Finalmente, Argelia aceptó retirar su enmienda con la condición de sustituir la expresión "patrimonio compartido" por "patrimonio difundido", un término reconocido en las directrices operativas para prácticas culturales extendidas en varias regiones sin cuestionar la autoría de la candidatura.

Con la aprobación definitiva, el caftán queda reconocido como un elemento central de la vida ceremonial marroquí. Esta túnica larga y abierta en el centro —confeccionada en seda, brocados o tejidos locales— acompaña bodas, nacimientos, ritos de paso y celebraciones religiosas, y su elaboración moviliza a tejedores, bordadoras y artesanos especializados en trenzados y botones.

El caftán se suma ahora a una amplia nómina de patrimonio inmaterial ya reconocido en Marruecos, que incluye la henna, el malhún, los saberes del cuscús, la tbourida y el espacio cultural de la plaza Jemaa el-Fna.