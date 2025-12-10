Turbulento escrutinio en Honduras, a la espera de conocer al presidente electo

La proclamación del ganador es incierta, pues una vez concluya el escrutinio el Consejo Nacional Electoral (CNE) revisará 2.773 actas de votación con “inconsistencias”.

La presidenta izquierdista, Xiomara Castro, se sumó a las acusaciones de manipulación formuladas por el otro candidato de derecha, el presentador televisivo Salvador Nasralla, a quien Asfura supera por poco más de un punto porcentual, y a las de su candidata Rixi Moncada, en un lejano tercer puesto.

“Vivimos un proceso marcado por amenazas, coacción, manipulación del TREP (sistema de resultados preliminares) y adulteración de la voluntad popular”, dijo Castro en su primera declaración tras los comicios del 30 de noviembre.

Denuncia “robo”

Nasralla, del Partido Liberal (PL) y exaliado de Castro, denunció un “robo” a favor de Nasry Asfura, del Partido Nacional (PN) y quien anunció que solo se pronunciará cuando haya un ganador.

Las sospechas de fraude son alimentadas por sucesivos fallos informáticos que han afectado el conteo y la difusión de resultados, a cargo de la empresa colombiana ASD.

Se suma la politización del CNE, cuyo pleno está integrado por representantes de los tres partidos mayoritarios.

Con el 99,4% de las actas contabilizadas, Asfura, empresario de la construcción de 67 años, suma 40,52% de los votos frente a 39,20% de Nasralla.

EE.UU. niega fraude

Nasralla, de 72 años y quien busca por tercera vez llegar a la presidencia, descartó protestas callejeras y dijo que exigirán una revisión “voto por voto” .

El CNE tiene plazo hasta el 30 de diciembre para proclamar al vencedor, pero el partido oficialista Libre ya solicitó la nulidad de las votaciones.

“No puedo ni voy a meter mano en los resultados, ni para perjudicar ni para favorecer a nadie” , declaró este martes la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, representante del partido de Nasralla.

“Injerencia”

La presidenta hondureña también condenó la “injerencia” de Trump, quien según ella “amenazó al pueblo hondureño” si votaban por su candidata, a quien el mandatario estadounidense tildó de “comunista”.

En la recta final de la campaña, Trump dio su apoyo a Asfura e indultó al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022), quien purgaba una condena a 45 años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico.

Hernández gobernó con el mismo partido de Asfura, quien se ha desmarcado del político.

Bloque de derechas

Contrario a las denuncias de Salvador Nasralla y del oficialismo, el gobierno de Trump aseguró el lunes pasado que los comicios fueron íntegros y “no hay ninguna evidencia creíble” para que sean anulados, declaró un portavoz del Departamento de Estado bajo anonimato.

El presidente republicano, empeñado en consolidar un bloque de derechas en América Latina, también considera como un “casi comunista” a Nasralla, pese a que el comunicador se declara admirador de los presidentes de El Salvador, Nayib Bukele, y de Argentina, Javier Milei, ambos aliados de Trump.