Un tanque israelí atropella y despedaza a un joven palestino en Yabalia, norte de Gaza

"Ni cara, ni piernas, ni brazos. Quedó hecho pedazos. El tanque le pasó por encima", explica a EFE el padre del menor a las afueras del Al Ahli. "No me han dejado verlo porque es demasiado difícil. No, no me han dejado verlo en pedazos".

El padre del menor explica que este se encontraba en el lado de Yabalia que no forma parte de la línea amarilla, la demarcación imaginaria a la que el Ejército israelí se retiró cuando entró en vigor el alto el fuego hace dos meses y que sigue bajo su control.

Shamia estaba sosteniendo su teléfono de camino a casa cuando recibió disparos de las tropas israelíes, explica su padre: "El tanque llegó, le rodeó y le pasó por encima". Explica que residentes de la zona no pudieron acercarse para recoger el cadáver hasta entre cuatro y cinco horas después.

El Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás en Gaza confirmó a EFE este relato tras recibir los resultados del examen forense: "Shamia fue atropellado por un tanque, de acuerdo con la medicina forense sobre la mitad del cuerpo que llegó", dijo en un intercambio de mensajes el director de la unidad de Sanidad a cargo del recuento de fallecidos por la ofensiva, Zaher al Waheidi.

El ministerio también advirtió que el niño recibió disparos antes de ser atropellado. Su padre afirma que le dieron en la cara y el pecho.

Periodistas locales aseguraron a EFE que el ataque se produjo cerca de la tienda de campaña de la familia Halaq en la calle Al Awda de Yabalia, a menos de un kilómetro de la línea amarilla. La tienda forma parte del campamento de desplazados de Halawa.

Según Sanidad, otra persona, Joma Qarmout, murió en el campamento de Halawa por disparos esta tarde.

EFE ha consultado en dos ocasiones al Ejército de Israel sobre el incidente. En primer lugar, este dijo estar "revisando" la información que se le envió. Después, cuando la Sanidad gazatí confirmó que Shamia había sido atropellado por un tanque, ocasión en la que no se pronunciaron.

Las fuerzas armadas publicaron un comunicado en el que no se refirieron específicamente al atropello del joven. En él aseguran que las tropas en el norte de Gaza "identificaron a dos terroristas que cruzaron la línea amarilla y se aproximaron a las tropas, suponiendo una amenaza inmediata para ellas".

"Tras la identificación, las tropas eliminaron a uno de los terroristas para eliminar la amenaza", continúa el comunicado.

El Ejército no dijo si advirtió previamente a los objetivos del ataque de que se aproximaban a esta demarcación o especificó cómo funciona el proceso de identificación por el cual estos fueron considerados terroristas.

Consultado una tercera vez sobre el atropello con el tanque, el Ejército respondió: "Esta es toda la información que podemos aportar por ahora".

Las fuerzas armadas abaten a diario a palestinos que cruzan la línea amarilla a pesar del alto el fuego vigente. En ocasiones son milicianos armados, pero también se han producido numerosos ataques mortales contra civiles.

Al menos 379 gazatíes han muerto en estos ataques desde que comenzó el alto el fuego en la Franja de Gaza, según Sanidad. En total, más de 70.300 han perdido la vida desde el inicio de la ofensiva de Israel en octubre de 2023.