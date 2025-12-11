Dimite un ministro surcoreano en el marco de la investigación a la Secta Moon en el país

"Renuncio como declaración de mi compromiso de abordar el asunto con mayor responsabilidad y dignidad", explicó el ministro Jeon Jae-so a su llegada al Aeropuerto Internacional de Incheon tras un viaje oficial, según fue citado por la agencia local de noticias Yonhap.

Jeon negó todas las acusaciones, instando a que no se malinterpretara que su dimisión, que ya fue aceptada por el presidente surcoreano, equivalía a aceptar un delito.

El funcionario había sido señalado recientemente en aparentes filtraciones de la investigación del fiscal especial, difundidas por la emisora JTBC, que apuntaban a que Yun Yeong-ho, el exjefe de la sede global de la también conocida como Secta Moon, declaró que la iglesia entregó relojes de lujo y decenas de millones de wones entre 2018 y 2020 a Jeon, que en aquel entonces era legislador del Partido Democrático (PD), a cambio de favores relacionados con proyectos promovidos por la secta.

Yun y la líder del grupo religioso, Han Hak-ja, de 82 años, se encuentran detenidos y enfrentan juicios por soborno y otros delitos vinculados con la ex primera dama Kim Keon-hee, y el partido del mandatario destituido Yoon Suk-yeol. Se les acusa de financiar la compra de un collar de lujo y bolsos de Chanel que fueron entregados a Kim, entre otros cargos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Asimismo, el ministro de Unificación, Chung Dong-young, también se vio envuelto en rumores después de que el medio digital News Tomato lo mencionara entre otro de los políticos del PD señalados por Yun en las investigaciones

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Jeong negó rotundamente las acusaciones en un comunicado, aunque reconoció haberse reunido una vez con Yun durante unos diez minutos en 2021.

La turbulencia política coincide con la expectativa de que Yun revelara el miércoles los nombres de legisladores del PD que habrían recibido sobornos; sin embargo, no llegó a mencionarlos durante la sesión de su juicio.

La Iglesia de la Unificación, conocida por organizar bodas multitudinarias y por su extensa red internacional de empresas, se encuentra desde hace años bajo fuerte vigilancia en Japón y Corea del Sur por presunta injerencia política y prácticas financieras abusivas.

En marzo, un tribunal japonés ordenó la disolución de su filial en ese país, tras intensificarse las investigaciones que cobraron impulso después del asesinato en 2022 del ex primer ministro Shinzo Abe a manos de una persona que afirmaba haber sido perjudicada por la organización. La iglesia ha apelado la decisión.

El caso reavivó el testimonio público de numerosos afectados, en especial hijos de fieles que denuncian haber sido robados y extorsionados por sus propios padres para entregar donaciones al movimiento.