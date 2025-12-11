Justicia de Kenia frena acuerdo sanitario con EEUU por denuncia de transferencia de datos

En su fallo, divulgado este jueves por medios locales, la corte prohibió a las autoridades avanzar con el acuerdo “en la medida en que prevea o facilite la transferencia, el intercambio o la difusión de datos médicos, epidemiológicos o datos personales de salud sensibles”.

“Se emite una orden de conservación que suspende (...) la implementación, puesta en funcionamiento o cualquier otra forma de dar efecto al Marco de Cooperación Sanitaria firmado entre el Gobierno de Kenia y el Gobierno de los Estados Unidos de América el 4 de diciembre de 2025”, indicó el juez Andrew Bahati Mwamuye.

La decisión responde a un recurso presentado por la Federación de Consumidores de Kenia (Cofek, inglés), que busca frenar lo que considera un “riesgo para la privacidad”, al denunciar que el pacto podría permitir a EE.UU. acceder a historiales médicos, incluidos datos sobre VIH, tuberculosis y registros de vacunación.

Los términos del acuerdo establecían que EE.UU. aportaría 1.600 millones de dólares, mientras que el Gobierno keniano contribuiría con 850 millones de dólares y asumiría de forma gradual una mayor responsabilidad en su sistema de salud.

La cooperación sanitaria entre ambos países se basa en más de 25 años de colaboración, durante los cuales EE.UU. ha invertido más de 7.000 millones de dólares en Kenia mediante programas centrados en el VIH/sida, la malaria, la salud materna, la investigación y la vigilancia epidemiológica.

El presidente keniano, William Ruto, afirmó este miércoles que el fiscal general del país revisó el pacto para asegurar que “la ley que prevalece sobre los datos que pertenecen al pueblo de Kenia es la ley keniana”, aunque el caso volverá a los tribunales el 12 de febrero próximo.