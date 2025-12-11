Lula conversó con Maduro sobre la crisis con EE.UU. después de hablar con Trump

La conversación con Maduro, la primera que Lula mantuvo después de más un año con el mandatario venezolano, fue "rápida y cordial" y ocurrió después de que, el pasado 2 de diciembre, el jefe de Estado brasileño llamó por teléfono a Trump, según dijeron a EFE fuentes oficiales.

Con Maduro, hablaron sobre "la paz en América Latina", según explicaron esas mismas fuentes, que no ahondaron en el contenido de la conversación.

Lula conversó con Trump el pasado 2 de diciembre, cuando, según ambos Gobiernos, dialogaron sobre las negociaciones que apuntan a eliminar las sanciones comerciales que Estados Unidos le impuso a Brasil en represalia por el juicio que llevó a la cárcel al expresidente y líder de la ultraderecha brasileña Jair Bolsonaro.

Tanto Lula como Trump consideraron "muy buena" esa conversación y manifestaron su interés en avanzar en el diálogo sobre los aranceles que Estados Unidos mantiene sobre parte de los productos brasileños desde agosto pasado.

Pero la Presidencia brasileña agregó, sobre el diálogo con Trump, que Lula había planteado la posibilidad de estrechar la cooperación en la lucha contra el narcotráfico, en la que Estados Unidos se escuda para justificar su amplio despliegue militar en el Caribe.

El presidente brasileño ha criticado las acciones de la fuerza bélica que Estados Unidos ha situado en aguas internacionales próximas a Venezuela, así como ha instado a mantener a América Latina y el Caribe como una zona libre de conflictos.

El Gobierno brasileño no reconoció el resultado de las elecciones del año pasado en Venezuela, en la que le fue atribuida a Maduro una polémica victoria en las urnas, y desde entonces Lula había dejado virtualmente congeladas las relaciones con el líder venezolano.

Tras el inicio de las operaciones estadounidenses en el Caribe, Lula ha insistido en que la solución para la crisis en Venezuela debe ser a través del diálogo y ha instado a preservar a América Latina y el Caribe como "una región de paz".