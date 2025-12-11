Merz anuncia posible reunión en Berlín sobre la paz en Ucrania con participación de EEUU

"Le hicimos una propuesta (a Trump) de que durante el fin de semana hablemos de forma concluyente con el Gobierno de EE. UU. sobre los documentos (de paz)", dijo Merz en una rueda de prensa en Berlín con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en alusión a la conversación que mantuvo el miércoles con el líder estadounidense y con sus homólogos de Francia y Reino Unido.

El canciller confirmó que EE. UU. recibió este miércoles una propuesta sobre el plan de paz que Trump todavía no conocía en el momento de la conversación.

"En ella se trata sobre todo de la cuestión de qué concesiones territoriales está dispuesta a realizar Ucrania, pero eso es una pregunta que sobre todo deben responder el presidente ucraniano y el pueblo ucraniano, eso también se lo dejamos claro a Trump", explicó.

Merz subrayó que si ahora el proceso avanza tal y como lo desean los europeos, durante el fin de semana se mantendrán conversaciones con el Gobierno de EE. UU.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Y después posiblemente a principios de la semana que viene habrá un encuentro aquí en Berlín. Si el Gobierno estadounidense participa o no, eso depende en gran medida de la formulación conjunta de los documentos que en estos momentos se están trabajando. Soy bastante optimista que lo conseguiremos"

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El canciller dijo que su impresión tras la conversación con Trump es que éste está dispuesto a avanzar por este camino porque sabe que hay que tener en cuenta los intereses europeos, a la vez que habló de una llamada muy "constructiva".

Trump, por su parte, afirmó este miércoles que a los líderes europeos "les gustaría que fuéramos a una reunión el fin de semana en Europa y tomaremos una decisión, dependiendo de lo que nos digan", según apuntó el republicano.

Preguntado sobre si esa reunión incluiría al presidente ucraniano Volodímir Zelenski, el presidente dijo que la reunión sería "con Zelenski y nosotros".

Kiev, apoyada por los líderes europeos, está negociando con EE. UU. desde hace semanas una nueva versión del documento inicial de 28 puntos propuesto por Washington que recogía varias exigencias de máximos del Kremlin para la paz en Ucrania.