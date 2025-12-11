Taiwán quiere ampliar el acceso de las mujeres a la reproducción asistida.

Hasta ahora, y en virtud de la Ley de Reproducción Asistida en Taiwán, solo las parejas heterosexuales casadas tienen acceso a procedimientos como la fecundación ’in vitro’.

El gabinete aprobó enmiendas a la ley “basadas en el principio fundamental de respetar la autonomía reproductiva de las mujeres”, declaró la viceprimera ministra, Cheng Li-chiun.

Las enmiendas, que deberán ser aprobadas por el Parlamento, de mayoría opositora, para entrar en vigor, garantizarán que “todas las familias puedan desarrollarse en igualdad bajo protección legal”, afirmó.

Taiwán es una de las sociedades más liberales de Asia y fue el primer país de la región en legalizar los matrimonios entre personas del mismo sexo en 2019.

La isla de régimen democrático, con más de 23 millones de habitantes, afronta un inminente reto demográfico y está a punto de convertirse en una “sociedad superenvejecida”, en la que el 20% de la población tiene 65 años o más.