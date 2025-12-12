Al menos 8 muertos en Gaza por el colapso de edificios y el frío debido al temporal

Este viernes murieron dos niños más por causas relacionadas con el frío, según reportaron los hospitales locales: Taim Jawaja, de 10 días, perdió la vida en el campamento de refugiados de Shati y fue llevado al Hospital Shifa de la ciudad de Gaza (norte); mientras que Hadil Abdullah Hamdan, de 9 años, murió también en la capital de la Franja, según la prensa local.

EFE consultó al Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza para corroborar sus muertes sin obtener respuesta.

Ambos menores se suman a la muerte el jueves de una bebé de ocho meses en el sur de Gaza cuya muerte por hipotermia registró el Hospital Nasser de Jan Yunis.

Hasta ahora, la mayor causa de muertes durante el temporal ha sido el derrumbamiento de edificios. Tras más de dos años de bombardeos contra Gaza, muchos eran vulnerables a colapsar.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las lluvias, que han azotado la Franja durante toda la noche según pudo atestiguar EFE en la capital, provocaron la caída de muros y viviendas, acabando con la vida de al menos cuatro personas que fueron sepultadas por ellos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Al menos dos gazatíes murieron al colapsar una casa en Bir al Naja (Beit Lahia, norte), mientras que otras nueve quedaron sepultadas sin que se conozca su situación. La agencia oficial de noticias palestina, Wafa, eleva el número de muertos en Bir al Naja a cinco.

"El trabajo sigue en curso para recuperar a varios heridos atrapados entre los escombros", aseguró la Defensa Civil de Gaza en un comunicado sobre esta vivienda.

Dos personas más perdieron la vida tras el colapso de un muro esta noche en el barrio de Rimal de la ciudad de Gaza.

Además, otro gazatí murió al vencerse un muro en el campamento de refugiados de Shati el jueves.

Según pudo conocer EFE en la capital gazatí, unas 10 casas han caído por las fuertes lluvias y vientos en la capital.