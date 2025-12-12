Kim recibe a ingenieros militares norcoreanos enviados a Rusia con tributo a nueve caídos

"A excepción de la desgarradora pérdida de nueve vidas, todos los oficiales y soldados del regimiento han regresado a la madre patria, y les expreso mi agradecimiento por ello", dijo Kim el viernes en el acto de bienvenida al 528º Regimiento de Ingenieros del Ejército norcoreano, desplegado a principios de agosto, según la agencia.

Corea del Norte envió a Kursk alrededor de 1.000 ingenieros militares para misiones de desminado, aparte de los aproximadamente 15.000 soldados de combate despachados previamente en distintas tandas para apoyar a Rusia, según estimaciones surcoreanas y occidentales.

El despliegue de tropas norcoreanas está en línea con el Acuerdo de Asociación Estratégica Integral firmado por los líderes de ambos países en junio del año pasado, que incluye un pacto de defensa mutua en caso de agresión.

Los soldados del regimiento "pudieron obrar el milagro de convertir una vasta zona de peligro en una zona segura en cuestión de menos de tres meses, una tarea que se creía imposible de llevar a cabo incluso en varios años", agregó Kim.

Durante la ceremonia, el régimen otorgó diversas condecoraciones tanto a los soldados que regresaron con vida como a los caídos. La KCNA difundió imágenes de Kim abrazando a un soldado en silla de ruedas y rindiendo homenaje ante los retratos de los fallecidos.