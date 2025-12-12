OEA quiere que elecciones en Honduras sean "creíbles" y resultados "aceptados por todos"

"Lo único que puedo hacer en esta etapa es hacer un llamado a todos los líderes políticos, especialmente a los candidatos, para que se abstengan de cualquier tipo de declaración que agrave la situación", dijo Ramdin en declaraciones a los medios en la sede de la OEA en Washington.

También recordó que las elecciones están regidas por la ley y que "el proceso debe ser respetado", aunque destacó que el país requiere "atención especial" para garantizar transparencia y credibilidad.

El proceso electoral hondureño enfrenta un retraso significativo: según datos oficiales, las actas contabilizadas muestran que el candidato conservador Nasry 'Tito' Asfura, respaldado por el presidente estadounidense Donald Trump, lidera el conteo con aproximadamente 40,5 % de los votos, seguido del derechista Salvador Nasralla, con cerca de 39,2 %, mientras que la izquierdista Rixi Moncada, del partido de la actual presidenta Xiomara Castro, se encuentra en tercer lugar con 19 %.

Un porcentaje importante de actas aún presenta inconsistencias que requieren revisión especial por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), lo que ha retrasado la declaración oficial del ganador.

Al ser consultado sobre el apoyo de Trump a Asfura, Ramdin aclaró que este tipo de intervenciones no es exclusivo del mandatario estadounidense, recordando que otros países han respaldado candidatos en elecciones de menor relevancia.

Las denuncias de fraude presentadas por Nasralla y secundadas por Moncada han generado preocupación en la comunidad internacional.

En respuesta, once países solicitaron una sesión extraordinaria de la OEA, que se celebrará el próximo lunes en Washington, para analizar la situación y respaldar la transparencia del proceso.