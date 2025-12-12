Una hormona vegetal permite controlar las proteínas durante toda la vida de un animal vivo

El trabajo, publicado este viernes en 'Nature Communications', describe una técnica que permite ajustar al alza o a la baja los niveles de proteínas en distintas partes de un organismo vivo sin interferir en su vida normal, ha informado el CRG de Barcelona.

El método se ha probado en gusanos, concretamente el nematodo 'Caenorhabditis elegans', y permite modular estas proteínas en intestinos y neuronas a lo largo de su vida mientras el animal continúa comiendo, moviéndose y creciendo con normalidad.

Los autores del estudio destacaron que la herramienta "allana el camino para diseñar experimentos completamente nuevos, imposibles de llevar a cabo con las técnicas actuales", como medir cuánta proteína se requiere para mantener la salud o rastrear cómo los pequeños cambios moleculares en un tejido pueden propagarse al resto del organismo.

“Ninguna proteína actúa sola, y nuestro nuevo enfoque nos permite estudiar cómo múltiples proteínas en distintos tejidos cooperan para controlar cómo funciona y envejece el organismo”, explicó el investigador del CRG y autor principal, Nicholas Stroustrup.

Hasta ahora, la mayoría de métodos genéticos permitían activar o eliminar proteínas completamente, una aproximación "poco sutil y calibrada" como para comprender matices biológicos.

“Para desentrañar los matices de la biología, a veces se necesita la mitad de la concentración de una proteína aquí y una cuarta parte allá, pero lo único que teníamos hasta ahora eran técnicas centradas en eliminar una proteína" en su totalidad, señaló Stroustrup, que compara la nueva herramienta con "subir o bajar el volumen de un televisor".

La técnica es una evolución del sistema AID, un método basado en la hormona vegetal auxina, que regula el crecimiento y desarrollo de las plantas.

Funciona añadiendo a cada proteína una etiqueta, llamada degrón, que la célula reconoce y destruye únicamente cuando la enzima TIR1 se activa en presencia de esa hormona que hace de etiqueta.

Los investigadores del CRG han creado una versión "doble canal" que utiliza dos variantes distintas de la enzima TIR1, cada una activada por un tipo diferente de hormona vegetal auxina.

Este descubrimiento permite regular por separado la misma proteína en dos tejidos distintos o incluso controlar a la vez dos proteínas diferentes dentro del mismo animal.

El equipo también ha resuelto un fallo habitual en el sistema AID y ha creado una herramienta capaz de funcionar en todos los tejidos, incluidas las células reproductoras.

“Conseguir que esto funcionara fue un auténtico reto de ingeniería", afirmó el investigador del CRG y coautor del estudio, Jeremy Vicencio, que prevé que la técnica "abra nuevas posibilidades" en el campo de la biomedicina y el envejecimiento.