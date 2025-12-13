Estado peruano garantiza protección a los hijos de mujer asesinada por su esposo en EE.UU.

"No están solos. La memoria de Sheylla nos impulsa a garantizar que sus hijos crezcan protegidos y acompañados", declaró la ministra de la Mujer, Sandra Gutiérrez, durante las acciones realizadas en torno a la extradición del presunto agresor.

El Programa Nacional Warmi Ñan, a través del Centro Emergencia Mujer y Familia, brindó apoyo en las etapas de recuperación emocional, protección social y acompañamiento legal, indicó el ministerio.

Los tres hijos, (de 3, 7 y 9 años de edad) de la mujer fallecida reciben una asistencia económica por orfandad como víctimas indirectas de feminicidio equivalente a 600 soles (178 dólares) bimestrales para cada uno, un beneficio que se extenderá hasta los 28 años, en caso que se encuentren estudiando.

La ministra peruana remarcó que "la memoria de Sheylla nos impulsa a seguir luchando contra la violencia hacia las mujeres".

"El Estado estuvo, está y seguirá acompañando a la familia, garantizando justicia y protección para sus hijos", añadió.

El padre de la víctima, Jorge Gutiérrez, le dio su "eterno agradecimiento" a la ministra por "el apoyo a mi familia desde el primer momento".

"Queremos justicia sin venganza", expresó.

El ciudadano peruano, identificado como Jossimar Cabrera, de 36 años, fue enviado a Estados Unidos para responder por la muerte de su esposa, la también peruana Sheyla Gutiérrez, cuyo cuerpo fue hallado en agosto pasado en un bosque de Los Ángeles, en el estado de California.

Según la información oficial, Gutiérrez desapareció el 9 de agosto y fue encontrada sin vida el 16 de ese mes, tras lo cual se señaló a Cabrera como el presunto autor del crimen.

Tras permanecer varios días desaparecido, el hombre se entregó el 27 de agosto a la Interpol de Perú, acompañado de su abogado, por lo que quedó bajo detención preventiva por orden judicial.

El proceso de extradición "avanzó rápidamente" luego de que el detenido se allanó al pedido y, el 6 de octubre pasado, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema lo declaró procedente, por lo que el 30 de octubre el Poder Ejecutivo autorizó su entrega a Estados Unidos.

Este viernes, el Ministerio de Justicia adelantó que se iba a ejecutar la entrega física de Cabrera a agentes estadounidenses y afirmó que este sería "un paso clave para garantizar justicia en un caso que conmocionó a la comunidad peruana y estadounidense".

El cuerpo de Gutiérrez, quien tenía 33 años, fue encontrado en un sector del Bosque Nacional de Los Ángeles luego de haber sido reportada como desaparecida por sus amigas, después de haber anunciado a su familia su intención de separarse por ser víctima de violencia doméstica.

El Departamento del Alguacil de Los Ángeles amplió su búsqueda luego de que varios videos captaran a su esposo arrastrando lo que parece ser un cuerpo envuelto en una lona por el corredor del edificio donde vivían en Lancaster, una ciudad del condado de Los Ángeles.

El matrimonio y sus tres hijos habían ingresado por la frontera sur de Estados Unidos en 2023 en busca de asilo y se habían radicado en Lancaster.