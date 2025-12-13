Madeira registra al menos 185 incidentes y sigue con vuelos cancelados por borrasca Emilia

El Servicio Regional de Protección Civil de Madeira informó en sus redes sociales de que al menos 107 de esos incidentes fueron caídas de árboles, mientras 16 fueron de elementos de construcción y hubo, además, 19 cortes de la red eléctrica, entre otros.

Hasta el mediodía, Protección Civil tenía desplegados 422 efectivos y 192 medios técnicos para afrontar las consecuencias del temporal, que afecta a distintos municipios del archipiélago, como Funchal, Santa Cruz, Machico, Calheta, Ribeira Brava, Câmara de Lobos, Santana, Porto Santo, Porto Moniz, São Vicente y Ponta do Sol.

En paralelo, el aeropuerto de la isla de Madeira, que es la que da su nombre al archipiélago, sigue con la práctica totalidad de los vuelos, tanto de partida como de llegada, cancelados por segundo día consecutivo.

Durante este sábado, el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA) ha pronosticado viento de fuerte a muy fuerte en la parte norte de Madeira con ráfagas de hasta 110 kilómetros/hora, que llegará a los 90 km/hora en los extremos este y oeste del archipiélago.

También está prevista agitación marítima con olas de entre 4 y 5 metros de altura.

En España, la borrasca Emilia azota este sábado con mucha fuerza al archipiélago canario y al sureste peninsular, con precipitaciones muy abundantes durante las últimas horas y vientos muy fuertes que están superando los 100 kilómetros por hora -y rachas puntuales de casi 150- en algunos lugares del archipiélago.

Se han producido numerosas incidencias en varias islas de Canarias, sobre todo cortes aislados de suministro eléctrico, inundaciones en bajos, caídas de árboles y objetos y algunos accidentes de tráfico, aunque no se han reportado incidencias de gravedad.