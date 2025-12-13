Mulino: Ingresos por venta de material minero es exclusivo para obras sociales en Panamá

"Los 30 millones de dólares de la mina, que nos pagaron en regalías por el material que se mandó para los mercados, serán dedicados exclusivamente para obras sociales. Ni un dolar de esa plata (dinero) va para otro lado. (Será) para pago de hospitales, agua, salud, etc", señaló Mulino a los medios.

Esta semana, el ministro de Comercio e Industria, Julio Moltó, anunció que las regalías por las obtenidas por las exportaciones de ese concentrado de cobre permiten el mantenimiento de la mina paralizada desde 2023, además de que serían invertidas en infraestructura pública priorizando las zonas cercanas al yacimiento.

En noviembre de 2023 la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato de concesión de Cobre Panamá, que explotaba la mina, después de una oleada de protestas, por lo que quedó inhabilitada. Pero dentro quedaron almacenadas unas 120.000 toneladas de concentrado de cobre, que desde el pasado julio han ido exportándose en buques.

Después del cierre de operaciones, el gobierno de entonces de Laurentino Cortizo (2019-2024) y la empresa elaboraron un plan de preservación que entró en práctica en mayo de este año y que, según la información oficial reciente, cuesta unos 15 millones mensuales al Estado panameño y ahora es pagado con esas regalías.

Mulino aspira a saber a inicios de 2026 cuál será el futuro de la mina, mientras que se espera - sin fecha anunciada- el inicio de unas negociaciones entre el gobierno panameño y la canadiense First Quantum, que a través de su filial Cobre Panamá explotaba ese proyecto, para una posible reapertura.

Para iniciar esas conversaciones tanto First Quantum como Franco Nevada Corp. suspendieron meses atrás los arbitrajes internacionales interpuestos tras el cierre de la mina, que era una condición exigida por Mulino.

La explotación de la mina a cielo abierto Cobre Panamá, que en el 2022 produjo el 2 % del mineral en todo el mundo, representaba 7.000 empleos directos y cerca de 30.000 indirectos, de acuerdo con las cifras del Ejecutivo panameño y de la empresa.