Perú alcanza un superávit comercial anual de 31.771 millones de dólares a octubre de 2025

En términos mensuales, el superávit de octubre fue el máximo valor desde que se tiene registro en el país andino, destacó el ente emisor.

El BCRP señaló que durante el décimo mes del año las exportaciones peruanas sumaron 9.517 millones de dólares, un monto superior en 46 % en relación a octubre de 2024, mientras que las importaciones llegaron a 5.284 millones de dólares.

Esto se explicó por un incremento, en 21,1 %, de los precios de exportación, principalmente de productos mineros, y por el crecimiento, en 20,5 %, en los volúmenes exportados, sobre todo de concentrados de cobre y zinc, y de productos pesqueros no tradicionales.

En ese sentido, en octubre las exportaciones tradicionales peruanas alcanzaron los 7.164 millones de dólares, lo que significó un crecimiento de 63,1 % interanual, impulsado por el alza de los precios del oro y el cobre, así como por los mayores volúmenes exportados de todos los minerales, con excepción del oro.

También se observó un mayor valor exportado de café, por el aumento de los volúmenes y el alza de su cotización internacional.

Además, las ventas al exterior de productos no tradicionales crecieron en 10,7 % en relación al mismo mes del año anterior, al llegar a 2.332 millones de dólares, por el incremento de los volúmenes exportados de todos los sectores, en especial el pesquero, agropecuario y minero no metálico.

Por su parte, las importaciones se incrementaron en 10,1 % hasta llegar a 5.284 millones de dólares en octubre, principalmente por las mayores compras de bienes de capital, insumos industriales y bienes de consumo duraderos, precisó el BCRP.