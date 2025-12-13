Prisión preventiva para funcionaria de Fiscalía de Ecuador por presunto nexo con Los Lobos

Además de la mujer, otras seis personas fueron enviadas a la cárcel de manera provisional, y procesadas por el delito de delincuencia organizada, por ser supuestamente parte de la misma red delictiva, que operaba en la provincia de Los Ríos y estaría involucrada extorsiones, tráfico de drogas y armas.

La funcionaria, que trabajaba en la oficina de la Fiscalía de esa provincia, daba "asesoramiento jurídico" a uno de los líderes locales de la organización, con el objetivo de que sus integrantes "evadan el accionar policial y, a su vez, no sean vinculados a hechos delictivos", según consta en el proceso judicial público.

Los procesados fueron detenidos el viernes en varios operativos realizados en Los Ríos y también en la provincia costera de Santa Elena.

Durante la intervención también se incautó un arma, 32 cartuchos, un vehículo y dos motocicletas, así como dos computadoras y once teléfonos móviles.

Ecuador vive desde 2024 bajo un "conflicto armado interno" que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar el combate contra los grupos criminales, que han sido denominados como "terroristas".

Las autoridades atribuyen a la disputa entre estas bandas delictivas la escalada de violencia que se registra en los últimos años en Ecuador y que en este 2025 se ha intensificado al contabilizar un promedio de un asesinato por hora.