Puente concluye su agenda en China con visita a desarrollador de trenes de alta velocidad

Puente viajó desde Pekín hasta Changchun, en la provincia nororiental de Jilin, para conocer las instalaciones de esta firma, que también diseña trenes metropolitanos de transporte urbano con soluciones ecológicas y locomotoras diésel y eléctricas, integrando robótica, digitalización y análisis de datos.

Changchun Railway Vehicles es parte de CRRC Corporation Limited, el mayor fabricante mundial de material rodante, que está llevando a cabo una estrategia de internacionalización para proyectos de renovación o expansión de sistemas ferroviarios.

En este sentido, el Gobierno español está explorando posibles alternativas para la renovación y ampliación de su flota con fabricantes que dispongan de material en los tiempos más breves posibles para atender la creciente demanda de viajeros de alta velocidad en España.

La jornada en Changchun transcurrió tras la reunión, celebrada este viernes en Pekín, entre Puente y su homólogo chino, Liu Wei, en la que ambas partes analizaron el estado de las relaciones bilaterales y abordaron posibles sinergias en transporte ferroviario, marítimo y aéreo.

Tras la reunión con Liu, Puente se desplazó, también el viernes, a la sede de China Railway Construction Corporation (CRCC) y posteriormente visitó el National Railway Track Test Center (NRTC), el principal laboratorio chino para la homologación de trenes de alta velocidad.

La visita del ministro, que regresará a España este domingo, se produce tras unos meses de frecuentes contactos entre Pekín y Madrid.

A la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a China la pasada primavera siguieron los viajes del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en octubre, y el de Felipe VI, en noviembre.