Al menos 10 muertos, incluido uno de los tiradores, en el tiroteo en una playa de Sídney

Las autoridades policiales confirmaron las víctimas mortales en un breve informe a los periodistas congregados en la zona y detallaron que uno de los supuestos agresores había sido abatido, mientras que el segundo se encuentra arrestado.

También detallaron que un supuesto dispositivo explosivo improvisado había sido "localizado" cerca del lugar y el escuadrón antibombas había sido desplegado para continuar investigando la situación.

Aunque las autoridades no han confirmado si existe relación entre los sucesos, se conoce que en un parque cercano a la playa se estaba celebrando un evento de Janucá, la conocida festividad judía, según pudo constatar EFE con el anuncio en la página de eventos Humanitix.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la Policía de Nueva Gales del Sur -estado en el que se encuentra Sídney- pidió a la población evitar la zona y exhortó a quienes se encontraban en el lugar a buscar refugio, mientras agentes y servicios de emergencia se desplegaban en el área para evaluar la situación.

"La Policía está en el lugar y se proporcionará más información a medida que esté disponible", señalaron las autoridades.

El servicio de ambulancias dijo que están tratando a pacientes en el lugar y han transportado a unas seis personas a hospitales cercanos, sin mayores detalles sobre el tipo de lesiones atendidas.

Las autoridades también confirmaron que dos policías habrían resultados heridos, sin indicar el estado de gravedad.

También mantienen acordonada el área y continúan investigando lo sucedido, mientras reiteran el llamamiento a la población a mantenerse alejada del lugar hasta nuevo aviso.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, se hizo eco de la noticia en redes sociales, donde declaró que las escenas en Bondi son "angustiosas" y añadió que se está coordinando con las autoridades locales para proporcionar más información una vez se haya confirmado.