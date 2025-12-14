Nueva Delhi activa el nivel máximo anticontaminación por aire equivalente a 17 cigarrillos

La Comisión para la Gestión de la Calidad del Aire activó el sábado por la noche la fase IV del Plan de Respuesta Gradual contra la Contaminación (GRAP), la más estricta de este protocolo, según informó el Ministerio de Medio Ambiente de la India.

De acuerdo con datos oficiales del Consejo Central de Control de la Contaminación, el Índice de Calidad del Aire (AQI) superó el domingo los 450 puntos en varias estaciones de monitoreo de la ciudad, por encima de los alrededor de 430 registrados el sábado.

La exposición al aire en la capital india equivale, por su carga contaminante, a fumar alrededor de 17 cigarrillos diarios, según los datos recogidos por la plataforma de monitoreo india AQI.

Esta última fase del plan prohíbe la entrada en la capital de camiones diésel antiguos, suspende todas las actividades de construcción y demolición, incluidas las obras públicas, y restringe el uso de generadores diésel no esenciales.

Las medidas contemplan además un aumento del teletrabajo y el mantenimiento de la enseñanza escolar en modalidad híbrida, mientras que los servicios esenciales y el transporte público quedan exentos de estas limitaciones.

Las autoridades instaron además a la población a permanecer en sus casas, especialmente a niños, ancianos y personas con enfermedades respiratorias o cardíacas, y recomendaron el uso de mascarillas en caso de salir al exterior.

Nueva Delhi, una megaciudad de más de 30 millones de habitantes, sufre cada invierno episodios recurrentes de contaminación severa, cuando el aire frío y denso atrapa las emisiones procedentes del tráfico, las obras, las industrias cercanas y la quema de rastrojos en estados vecinos, situando a la capital india al frente de los 'ranking' de las urbes más contaminadas del mundo.

Según la Comisión para la Gestión de la Calidad del Aire, el empeoramiento reciente se ha visto agravado por la alta humedad y un cambio en la dirección del viento, condiciones meteorológicas que dificultan la dispersión de los contaminantes y favorecen la formación de una densa capa de esmog.