Siria comunica a EEUU que el ataque de Palmira es intento de desestabilizar las relaciones

Al Shaibani abordó con Rubio "el lamentable incidente en Palmira" en el que murieron dos soldados estadounidenses y un intérprete civil, que consideró "un intento de desestabilizar la naciente relación sirio-estadounidense", indicó un comunicado de Exteriores sirio.

"El ministro expresó su condolencias por esta tragedia, considerándola un nuevo desafío en la lucha contra el terrorismo, y destacó la importancia de la colaboración entre Siria y sus socios internacionales, especialmente Estados Unidos, para fortalecer los esfuerzos conjuntos en este campo", añadió el Departamento.

Rubio, por su parte, reafirmó "el continuo apoyo de su país al Gobierno sirio en diversos campos, incluido el respaldo a los esfuerzos para combatir el terrorismo y promover la estabilidad", así como "mejorar la seguridad", explicó la nota del ministerio de Exteriores sirio.

Al Shaibani transmitió además las condolencias del presidente sirio, Ahmed al Sharaa, a su homólogo estadounidense, Donald Trump, por un ataque que éste último ya ha atribuido al grupo yihadista Estado Islámico (EI).

Mientras, el Gobierno sirio anunció este domingo que está investigando este "ataque terrorista" y lanzó una operación de seguridad contra células del EI en el desierto sirio.

Anoche, el portavoz del Ministerio del Interior sirio, Noureddine al Baba, aseguró en la televisión oficial que el autor del ataque, que fue abatido, "no ocupa ningún puesto de liderazgo dentro de las Fuerzas de Seguridad Interna", aunque se está investigando si el individuo "está afiliado al EI o simplemente comparte la ideología de la organización", lo que sugiere que podría haber pertenecido al cuerpo de seguridad siria.

No obstante, Interior, en un comunicado de hoy, afirmó que la agresión se produjo durante una reunión "entre funcionarios de la cúpula de seguridad en el desierto y una delegación de las fuerzas de la coalición internacional para discutir mecanismos para combatir el EI".

"Una persona que forma parte de la organización terrorista (EI) se infiltró en el lugar y abrió fuego contra las fuerzas conjuntas", indicó, sin dar más detalles del atacante.

El ministerio condenó el incidente y subrayó su compromiso con la "participación internacional y su papel activo en la lucha contra el terrorismo", así como para "llevar a cabo las investigaciones necesarias".

El Estado Islámico no ha reivindicado hasta el momento esta acción.

El EI fue derrotado territorialmente en Siria en 2019, si bien ha habido varias advertencias de que la amenaza de la organización terrorista aún está latente en varios puntos del desierto central sirio, que se extiende por varias provincias del país.