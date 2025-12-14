Un francés entre los fallecidos en el atentado en Australia, según París

"Con inmensa tristeza nos enteramos de que nuestro compatriota Dan Elkayam se encontraba entre las víctimas del vil ataque terrorista que afectó a familias judías reunidas en la playa de Bondi, en Sídney, el primer día de Janucá", cuyas luces "no deben apagarse ni se apagarán", declaró Barrot en sus redes sociales.

Según el diario Le Parisien, Elkayam, ingeniero de 27 años de edad, llevaba poco más de un año viviendo en Australia.

El ministro afirmó que Francia está "de luto junto a su familia y sus seres queridos, junto a la doliente comunidad judía y el pueblo australiano".

"Este acto despreciable es otra manifestación trágica de una oleada repugnante de odio antisemita que debemos frustrar. Francia no escatimará esfuerzos para erradicar el antisemitismo dondequiera que surja y para combatir el terrorismo en todas sus formas", aseguró el jefe de la diplomacia francesa.

Francia decidió este domingo reforzar la seguridad en torno a sus lugares de culto judíos "ante la persistente amenaza terrorista", tras el tiroteo en la playa australiana.

"Le solicito que refuerce la presencia de las fuerzas de seguridad interior en torno a los lugares de culto judíos, en particular durante las celebraciones del 14 al 22 de diciembre", escribió el ministro francés del Interior, Laurent Nunez, en una directiva enviada este domingo a los prefectos y de la que informó el diario Le Parisien.

La Policía australiana dijo este domingo que el tiroteo en la popular playa de Sídney que ha dejado 12 fallecidos, entre ellos uno de los tiradores, y 29 heridos ha sido "un ataque terrorista", que el gobierno local afirma fue dirigido "contra la comunidad judía".

También el presidente francés, Emmanuel Macron, expresó este domingo sus condolencias a Australia por ese atentado "terrorista antisemita" perpetrado contra la comunidad judía en la festividad de Janucá y afirmó que Francia "seguirá luchando sin descanso contra el odio antisemita que nos hiere a todos, dondequiera que ataque".