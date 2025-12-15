Brigitte Macron se disculpa si hirió a víctimas de violencia, tras polémica con feministas

"Lamento si he herido a las mujeres víctimas", afirmó la primera dama en declaraciones al medio Brut, las primeras tras la fuerte polémica causada por sus comentarios.

Estos los atribuyó a una reacción natural de la esfera privada, ya que no siempre actúa en su rol de esposa del presidente, pero rechazó desdecirse de ellos.

"Es en ellas, y solo en ellas, en las que pienso", aseveró en referencia a las víctimas.

La controversia se refiere a la salida a la luz de unas imágenes en las que tachó de "malditas idiotas" (en francés, "sales connes") a las integrantes del colectivo feminista #NousToutes, que habían interrumpido el espectáculo del humorista Ary Abittan.

Este había enfrentado en 2021 una acusación de violación, pero la demanda fue archivada por la Justicia francesa, y Brigitte Macron acudió a ver su espectáculo justo un día después del incidente, acompañada por su hija menor, Tiphaine. e

"Si salen unas malditas idiotas, las vamos a echar a patadas", se escucha decir a Brigitte Macron, hablando entre bastidores con Abittan sin saber que eran filmados, en un video publicado hace una semana por la web de información del corazón Public.

Los comentarios le valieron una oleada de críticas y en las redes muchas mujeres utilizaron la expresión "sales connes" para reivindicar sus posturas feministas.