El petróleo Brent baja un 0,92 %, hasta los 60,56 dólares

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió 0,56 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) respecto a la última negociación, cuando terminó en 61,12 dólares.

El Brent inició la semana a la baja, ligeramente por encima de los 60 dólares, después de haber caído más de 4 % la semana anterior, lastrados por la expectativa de un superávit mundial de petróleo.

Los inversores miran muy de cerca los acontecimientos geopolíticos y su impacto en el suministro de petróleo, desde las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela tras interceptar un carguero, hasta el desarrollo de las negociaciones de paz en Ucrania.