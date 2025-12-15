José Antonio Kast visitará Argentina este martes y se reunirá con Javier Milei

La visita de Kast fue confirmada a EFE por la Presidencia argentina, que señaló que se reunirá con Milei en la Casa Rosada, sede del Gobierno, pero no ofreció información adicional sobre la agenda del presidente electo chileno en Buenos Aires.

Kast, que se impuso en los comicios con más del 58 % de los votos, se reunió este lunes con el actual presidente de Chile, Gabriel Boric, en el palacio de Gobierno para empezar una transición que culminará el 11 de marzo, cuando el ultraderechista asumirá la Presidencia.

Milei fue uno de los primeros líderes en felicitar este domingo a Kast, consideró que se trata de "un paso más" de la región en defensa de la libertad e instó a "trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad".

La Cancillería argentina también felicitó a Kast mediante un comunicado en el que enfatizó su "voluntad de trabajar conjuntamente con Chile y con los países socios de la región".

"La Argentina confía en que el fortalecimiento de la relación bilateral se convertirá en un nuevo faro de libertad desde el Cono Sur para la región y para el mundo", añadió el texto.

El presidente electo, que hizo campaña a favor de la continuidad del general Augusto Pinochet (1973-1990) en el plebiscito de 1988, es el primer pinochetista en llegar a La Moneda en democracia.

Con fuertes vínculos con otros líderes ultra de la región, Kast ha prometido la expulsión masiva de migrantes, tipificar la migración como un delito o la construcción de cárceles de máxima seguridad con aislamiento total para líderes del narcotráfico.