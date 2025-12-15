La líder japonesa, "enfurecida" por atentado en Australia: "El terrorismo es intolerable"

"Estoy profundamente triste y enfurecida por la noticia del tiroteo masivo ocurrido en Sídney, Australia, que dejó numerosos muertos y heridos. El terrorismo es intolerable, sea cual sea el motivo. Quisiera expresar mis condolencias a las víctimas y sus familias", escribió la mandataria en japonés y en inglés.

"En estos momentos difíciles, Japón continúa apoyando a Australia", añadió Takaichi.

El ataque se produjo sobre las 18:40 hora local (7:40 GMT) del domingo, cuando dos hombres armados con rifles abrieron fuego contra la multitud congregada en un parque cercano a la famosa playa Bondi Beach de Sídney, una de las más concurridas y turísticas del país, donde cerca de un millar de personas se congregaban para celebrar la festividad judía de Janucá.

Catorce personas murieron en el lugar de los hechos y otras dos, incluida una niña de 10 años y un hombre de 40, fallecieron posteriormente en el hospital.

Las autoridades australianas confirmaron que los presuntos autores del atentado terrorista son un hombre de 50 años, que murió tras el enfrentamiento con la policía, y su hijo de 24 años, que permanece hospitalizado bajo custodia policial.

La Policía indicó que no buscan a más sospechosos y que el fallecido contaba con licencia de armas desde hacía una década, con al menos seis armas registradas.