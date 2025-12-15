Netflix dice a empleados que posible fusión con Warner no causará cierres ni solapamientos

En el documento, recogido hoy por Bloomberg, Peters y Sarandos defienden que la operación busca "fortalecer uno de los estudios más icónicos de Hollywood, apoyar el empleo y garantizar un futuro sólido para la producción de cine y televisión".

Asimismo, reafirmam el compromiso de mantener los estrenos cinematográficos de WBD.

Paramount y Netflix, dos gigantes de la industria audiovisual estadounidense, están enfrentados en el intento de adquirir la emblemática compañía WBD.

La WBD alcanzó un acuerdo con Netflix para vender la compañía por 82.700 millones de dólares, incluyendo deuda, tras lo cual entró Paramount en el escenario con una opa hostil por 108.000 millones de dólares.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La lucha entre los dos gigantes ha abierto la puerta a una mayor concentración empresarial en un sector ya dominado en EE. UU. por un puñado de grandes grupos que aglutinan cine, medios, televisión y 'streaming'.La fusión ha generado críticas sindicales y políticas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por otra parte, el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA) denunció que la operación podría vulnerar las leyes antimonopolio, y senadores como Elizabeth Warren, Bernie Sanders y Richard Blumenthal han advertido al Departamento de Justicia de que la nueva compañía tendría "capacidad para aumentar los precios televisivos en un contexto de inflación".

Peters y Sarandos aseguran que la combinación de Netflix y WBD tendría una cuota de audiencia inferior a la de YouTube o a la que generaría una posible fusión entre Paramount y WBD.