'Sirat' y 'The Secret Agent', entre las apuestas para la preselección de los Óscars

El filme que representa a Brasil para la temporada de premios de esta edición ha recibido el elogio entre la prensa especializada de Hollywood, que la coloca como un digno sucesor de la predecesora 'I'm Still Here' ('Aínda Estou Aquí'), que se alzó con el Óscar a mejor proyecto internacional en la última edición.

Este suspenso histórico, escrito y dirigido por el director brasileño Kleber Mendonça Filho, sigue a Marcelo (Wagner Moura), un experto en tecnología y fugitivo que viaja a su ciudad natal, Recife, durante el Carnaval, buscando reencontrarse con su hijo, solo para descubrir que la ciudad es un lugar más peligroso de lo que esperaba.

Ambientada en el Brasil de 1977, el reparto está liderado por el actor brasileño Wagner Moura, conocido por series como 'Narcos' o 'Elite Squad', junto a Maria Fernanda Candido y Gabriel Leone.

Por su parte, España podría volver a aparecer en la lista y repetir el éxito de 'La Sociedad de la nieve', el filme de Juan Antonio Bayona sobre los supervivientes de la tragedia de los Andes en 1972.

Esta vez con 'Sirat, la obra del director Oliver Laxe, una figura reconocida en el circuito de festivales internacionales y que en esta ocasión se adentra en el desierto de Marruecos para seguir la desesperada búsqueda de un padre, Luis (Sergi López), y su hijo menor, Esteban (Bruno Núñez), por encontrar a Mar, su hija y hermana mayor, que desapareció hace meses en una rave ilegal en la montaña.

La película fue galardonada con el Premio del Jurado en el Festival de Cannes de 2025, además de haber recibido dos nominaciones a los Globos de Oro en las categorías de mejor banda sonora y mejor película de habla no inglesa, con la que competirá el próximo 11 de enero junto a 'The Secret Agent'.

Otros títulos hispanos que suenan para la lotería de esta edición recaen en la argentina 'Belén', una obra inspirada en hechos reales y basado en el libro Somos Belén de Ana Correa.

La película sigue la estela de dramas sociales argentinos que han triunfado en los premios: su productora, K&S Films, estuvo detrás de 'Argentina, 1985', la ganadora al Globo de Oro a mejor película de habla no inglesa en 2023.

También 'Un Poeta', la representación de Colombia dirigida por Simón Mesa Soto cuenta con probabilidades para incluirse en esta prelista, compuestas de los semifinalistas para los Óscar en diez de sus categorías y que se considera la antesala de las nominaciones de los premios más prestigiosos de la industria de Hollywood.

A las apuestas hispanas se suman las aclamadas 'Sentimental Value', la representante de Noruega; o la emotiva 'The Voice of Hind', que compite por Túnez y gira entorno una niña palestina de cinco años, cuya desgarradora llamada de emergencia a la Media Luna Roja se hizo viral a principios de 2024.

La prensa especializada de Hollywood incluye a la coreana 'No Other Choice' o 'It Was Just An Accident', dirigida por el irnaí Jafar Panahi y que representa a Francia; también el drama 'Palestine 36', la representante de Palestina y cuya preselección marcaría un hito en la carrera en el galardón internacional de largometrajes.