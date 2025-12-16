Aceptan 8 y 4 años de cárcel por la muerte de tres migrantes en una barca que iba a España

Según informaron a EFE fuentes judiciales, el piloto Imadeddine M. mostró su conformidad con una pena de cinco años de prisión por un delito contra lo derechos de los ciudadanos y tres años de cárcel por homicidio imprudente, mientras que Youcef Z. aceptó cuatro años de cárcel tras retirar el fiscal el delito de homicidio imprudente.

Inicialmente, el fiscal pedía once años de cárcel para ambos por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y tres delitos de homicidio por imprudencia.

Según el escrito de calificación provisional del fiscal, al que ha tenido acceso EFE, los procesados acordaron para enriquecerse ilícitamente organizar un viaje desde las costas africanas hacia España. Cobraron alrededor de 8.000 euros a cada uno de los 30 inmigrantes de origen marroquí que subieron a bordo.

La embarcación, conocida como patera o cayuco, partió en la noche del 12 de octubre de 2024. Se trataba de una embarcación de fibra de apenas ocho metros de eslora y dos de manga, con un motor de 300 caballos de vapor (CV) pero sin luces de navegación, sistemas de orientación o chalecos salvavidas.

El Ministerio Público sostiene que Imadeddine M. pilotaba la nave mientras que Youcef Z. realizaba labores de guía con el GPS y el repostaje. La travesía se realizó a "alta velocidad" y bajo condiciones meteorológicas adversas, con olas de hasta 2,5 metros, lo que provocó que entrara gran cantidad de agua y cundiera el pánico a bordo.

El fiscal relata que los acusados actuaron con "absoluta ausencia de cautela" y llegaron a golpear violentamente a tres de los migrantes, que fallecieron a consecuencia de los traumatismos y la asfixia por aplastamiento en el fondo de la patera.

Uno de los migrantes, nacido en 2003, murió alrededor de una hora después de partir la patera por un traumatismo craneoencefálico severo; un segundo hombre, nacido en 1983, falleció a la misma hora por politraumatismos, y la tercera víctima, nacida en 1991, murió sobre de madrugada, aplastada en el fondo de la embarcación con el tórax destrozado.

La patera quedó a la deriva tras fallar el motor y fue rescatada por un barco de los servicios españoles de salvamento marítimo a unas 41 millas náuticas al sureste de Mesa Roldán (Almería), el mediodía del 13 de octubre de 2024.