El Congreso de Perú decidirá el miércoles la ampliación del registro de mineros informales

El debate ha sido incluido en la agenda de la Comisión Permanente, que mantiene sus funciones tras el cierre de la Legislatura anual, con el objetivo de tomar una decisión definitiva sobre la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

El tema se discutirá y votará de acuerdo con el reglamento del Congreso, que indica que un proyecto de ley aprobado en primera instancia debe ser sometido a una segunda votación, cuando menos, siete días después.

El pasado 4 de diciembre, el pleno del Parlamento aprobó ampliar por un año el proceso de inscripción en el Reinfo, tras modificar una primera propuesta que planteaba dos años, y luego de que el Gobierno anunciara que no iba a promulgar la norma si no se establecían condiciones "no negociables".

En otras votaciones inmediatas, el pleno rechazó que se permita la inclusión de mineros que no hayan iniciado aún el procedimiento y que se excluya la suspensión de los que tienen una investigación o denuncia por realizar sus actividades en reservas naturales, ríos y sitios arqueológicos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Previamente, el primer ministro, Ernesto Álvarez, informó que el Ejecutivo había planteado "dos puntos no negociables: postergar hasta por un año la vigencia del Reinfo, para evitar que se convierta en un pretexto para la minería ilegal, que no tiene afán de formalizarse; y el no retorno de los 50.000 mineros excluidos del proceso".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Álvarez dijo que el Gobierno de transición, que preside José Jerí, mantiene un trabajo coordinado con el Congreso, pero que si el dictamen que se aprobaba no era acorde a la posición del Ejecutivo, sería devuelto con observaciones, con lo que quedaría sin entrar en vigencia y el Reinfo solo estaría vigente hasta el próximo 31 de diciembre.

Mientras esto sucedía, cientos de mineros informales se movilizaron por diferentes localidades del país, principalmente en el sur, pero también en el centro histórico de Lima, para exigir que se apruebe la norma.

A pesar de que el Parlamento ya amplió en 2024 durante un año la vigencia del Reinfo, luego no se puso de acuerdo en comisiones para dar una nueva Ley para la Pequeña Minería y Minería Artesanal, conocida como Ley MAPE, que fue promovida por el Ejecutivo que entonces presidía Dina Boluarte.