El dorado, gran protagonista del escenario de la edición del festival Eurovisión 2026

El diseño del escenario del festival 2026 correrá a cargo del productor alemán Florian Wieder, responsable de la estructura escénica del festival en ocho ocasiones desde 2011, incluyendo la anterior edición de Viena en 2015.

"No tenemos solo un escenario, que queremos que el espectáculo tenga lugar en la sala entera", explicó el diseñador en una rueda de prensa en Viena.

La estética que recorrerá el pabellón 'Wiener Stadthalle', que contará para el festival con una capacidad para unos 16.000 espectadores, se inspira en la ornamentación floral y el brillo dorado de la famosa cúpula del museo Secesión.

En el escenario también aparece un elemento que recuerda a una clave de sol, debido a que, según subrayó Wieder, "la Ópera de Viena fue también una gran fuente de inspiración".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Una pieza clave será igualmente la concepción musical, de la que se encargará la compositora y productora Dorothee Freiberger

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Para nosotros, 'La flauta mágica' fue la base de los motivos", describió Freiberger, y sostuvo que su objetivo es tender "un puente entre la modernidad y la tradición musical de Viena".

Compuesta por Wolfgang Amadeus Mozart y estrenada en 1791, 'La flauta mágica' aparece en las piezas grabadas para el festival a través del famoso silbido de Papageno, uno de los personajes más emblemáticos y cómicos de la famosa ópera.

Eurovisión 2026 contará con la participación de 35 países, entre ellos estarán directamente en la fase final del 16 de mayo cuatro países de los llamados 'Cinco Grandes' (Big 5) y la anfitriona Austria.

España, el quinto integrante de los 'Cinco Grandes', ha decidido boicotear la 70 edición del concurso musical más grande del mundo -junto con Países Bajos, Eslovenia, Islandia, Irlanda- en protesta contra la presencia de Israel en el certamen.