España: es "vital" para la UE cerrar el acuerdo con Mercosur, dado contexto internacional

"En este contexto internacional, la prioridad para la Unión Europea en su conjunto de cerrar este acuerdo es vital, así que esperamos que así sea", declaró a su llegada a la reunión de ministros y secretarios de Estado de Asuntos Europeos de los Veintisiete que se celebra hoy en Bruselas.

"Nunca se han dado unas circunstancias tan favorables y que expliquen de una manera tan clara la urgencia y la necesidad para suscribir ese acuerdo con Mercosur", aseveró.

La Comisión Europea, por su parte, confía en sellar el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Mercosur antes de finales de año, pese a la petición de Francia el pasado domingo de aplazar la firma prevista el próximo día 20 en Brasil y continuar negociando medidas de protección del sector agrícola comunitario.

"La expectativa de la Comisión sigue siendo firmar el acuerdo con Mercosur a finales del año 2025, sujeto al cumplimiento de los procedimientos del Consejo (países de la UE)", dijo este lunes el portavoz de la CE Olof Gill en la rueda de prensa diaria de la institución.

Añadió que aunque corresponde al Consejo decidir sobre los próximos pasos a dar, Bruselas piensa que la firma ahora de ese acuerdo es "una cuestión de una importancia crucial desde el punto de vista económico, diplomático y geopolítico".

En octubre, la Comisión Europea presentó una propuesta de salvaguardias agrícolas para complementar el acuerdo de libre comercio con Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), que está siendo negociado desde hace un cuarto de siglo.

Francia ha establecido tres condiciones para su acuerdo al pacto con Mercosur: cláusulas de salvaguardia sólidas y operativas, sobre las que el Parlamento Europeo votará este martes; medidas similares para proteger a los ciudadanos y garantizar una competencia leal aplicando las mismas normas a los productos importados que a los productos europeos; y controles a las importaciones.