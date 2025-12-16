República Dominicana recibirá 566 millones de dólares en préstamos del CAF

Las iniciativas responden a prioridades nacionales estratégicas y mejorarán la calidad de vida de millones de dominicanos, afirmó el CAF en un comunicado difundido este martes.

La primera operación es un financiamiento por hasta 300 millones de dólares para el Proyecto de Acueducto Presa Hatillo–Santo Domingo, que permitirá construir infraestructura para captación, conducción, potabilización y distribución de agua potable desde el embalse de Hatillo (noreste) hacia la capital.

El proyecto ejecutado por la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), amplía la oferta de agua a la ciudad en 5 metros cúbicos, lo que permitirá aumentar la continuidad, fortalecer la gobernanza, la gestión integrada y sostenibilidad del recurso hídrico.

De acuerdo a la información, se trata de la mayor intervención de agua para el Gran Santo Domingo, alineada con la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) de República Dominicana, y beneficiará a alrededor de 2,7 millones de habitantes.

La segunda operación aprobada corresponde al Programa de Reforma y Modernización del Sistema Penitenciario, ejecutado por el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones con un financiamiento de 266 millones de dólares.

El programa, según el CAF, busca reducir la reincidencia y promover la reinserción social efectiva de personas privadas de libertad mediante la construcción y adecuación de centros de corrección y rehabilitación "dignos y seguros".

La inversión permitirá mejorar las condiciones físicas, funcionales y programáticas del sistema penitenciario dominicano y fortalecer su rol en cohesión social, seguridad ciudadana y reintegración laboral.

"Estas dos operaciones reflejan el compromiso de CAF con el desarrollo integral de República Dominicana. Apoyan sectores determinantes para la competitividad y el bienestar, como seguridad y agua y saneamiento, que impactan directamente en la calidad de vida de los dominicanos y fortalecen las condiciones para crecimiento sostenible", dijo el presidente del CAF, el colombiano Sergio Díaz-Granados.