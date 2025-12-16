Trump reivindica su apoyo a Israel en una celebración de Janucá en la Casa Blanca

"He hecho mucho por Israel, que tengo que leer. ¡Miren son muchas páginas!", dijo Trump, mientras la audiencia judía aplaudía en el Salón Este de la Casa Blanca.

"Siempre seré amigo y defensor del pueblo judío", agregó el mandatario y luego dijo que "hay que tener mucho cuidado" porque a su criterio existe un Senado donde existen legisladores "antisemitas".

El republicano destacó su ataque a las instalaciones nucleares de Irán en junio pasado y también el acuerdo firmado para un cese del fuego en Gaza que fue negociado bajo la vigilancia de su Gobierno.

Durante el discurso de 40 minutos, el presidente destacó: "logramos paz en Medio Oriente y tenemos una paz real (...) si Hamas actúa mal, saben que será un gran problema".

El rabino Levi Shemtov realizó el encendido de la menorá junto con el secretario de Comercio, Howard Lutnick, mientras el público entonaba cantos judíos y Trump observaba desde la audiencia.

Muchos de los invitados eran senadores republicanos, comentaristas, activistas y locutores conservadores judíos, así como empresarios cercanos al mandatario.

El evento tuvo lugar en medio de críticas de sectores demócratas y de la comunidad internacional a la política de Trump en Oriente Medio, así como de tensiones en el Congreso por el respaldo de Estados Unidos a Israel y por las acusaciones cruzadas de antisemitismo entre ambos partidos.