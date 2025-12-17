Albanese rinde homenaje a la pareja que perdió la vida intentando impedir matanza de Bondi

Albanese calificó a los Gurman como "héroes australianos" y destacó que la pareja trató de detener al agresor en la carretera, antes de que se efectuara el primer disparo, en un acto de valentía que, según las autoridades, permitió alertar a otras personas que se encontraban en la zona.

"Estos son héroes australianos. Y creo que los pensamientos y corazones de todos los australianos están con esas familias mientras despiden a sus seres queridos", declaró el jefe del Gobierno ante los medios.

El domingo un tiroteo en la playa de Bondi contra un evento organizado por la comunidad judía dejó 16 muertos, incluyendo uno de los perpetradores, y decenas de heridos.

Los presuntos asaltantes, un padre y un hijo, han sido identificados como Sajid Akram, de 50 años, y Naveed Akram, de 24, en un atentado terrorista que el primer ministro ha relacionado con la ideología del Estado Islámico (EI).

El dirigente también elogió la actuación de Reuven Morrison, quien perdió la vida tras arrojar ladrillos contra uno de los atacantes en un intento por frenar la agresión, así como la de Ahmed al Ahmed, que permanece hospitalizado tras resultar herido de gravedad.

Según confirmó Albanese, Ahmed al Ahmed, de origen sirio, será sometido a una nueva intervención quirúrgica en las próximas horas a causa de las heridas sufridas durante el ataque. El mandatario subrayó que su actuación, al enfrentarse al agresor para proteger a otros civiles, representa "lo mejor del espíritu australiano".

Boris y Sofia Gurman, casados desde hace más de tres décadas, formaban parte activa de la comunidad local y se encuentran entre las primeras víctimas mortales del ataque, considerado por las autoridades como un acto de violencia extremista contra la comunidad judía.

Testigos relataron que ambos se enfrentaron directamente al agresor en un intento desesperado por impedir que continuara el tiroteo, mientras imágenes de la cámara de un vehículo que pasaba por la zona muestran a Boris abalanzándose sobre uno de los atacantes, tras lo cual Sofia se acerca también al mismo mientras la muchedumbre se aleja corriendo de la zona.