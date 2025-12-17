Cerca de 10.000 peruanos participan en piloto de votación digital para comicios de 2026

El 43 % de los inscritos no lograron votar en los comicios generales del 2021 ni en las elecciones regionales y municipales del 2022.

La ONPE explicó que el 68 % de los registrados pertenecen a las fuerzas armadas y la Policía Nacional debido a los problemas que afrontan para desplazarse a sus lugares de votación porque deben trabajar en las jornadas de votación para garantizar la seguridad ciudadana.

Asimismo, otro grupo inscrito, de 1.447 personas, viven en el extranjero y manifestaron su voluntad de votar digitalmente.

Igualmente, el personal de salud, asistencial y administrativo suma 865 personas registradas para el voto digital, así como 169 bomberos y 131 ciudadanos con discapacidad.

Otros trabajadores inscritos (446) pertenecen al Instituto Nacional Penitenciario (INPE), a la Defensoría del Pueblo, al ministerio de Relaciones Exteriores, a la Superintendencia Nacional de Migraciones y a los tres órganos del sistema electoral.

La ONPE también elegirá a 18 miembros de mesa de sufragio digital que cubrirán tres turnos de ocho horas cada uno para que esté operativa 24 horas y puedan votar los peruanos en el extranjero.

Esta oficina ha contratado los servicios de una empresa norteamericana especializada para auditar la solución tecnológica del voto digital, tras lo cual decidirá la aplicación del proyecto piloto en los comicios del 2026.

En el caso de aprobarse la implementación del proyecto piloto y cumplir con los requisitos exigidos, como tener un documento nacional de identidad electrónico vigente hasta el 8 de junio de 2026, los inscritos podrán sufragar de manera remota desde un teléfono celular, una tableta, una computadora de escritorio o laptop.