El canciller de Maduro dice que China y Venezuela evalúan "riesgos" en Latinoamérica

A través de Telegram, Gil dijo que, en este contexto, China manifestó su "solidaridad y apoyo firme a Venezuela en la defensa de su soberanía, su independencia y su estabilidad, así como su respaldo a la unión regional y al respeto del derecho internacional".

"Ratificamos la voluntad compartida de continuar profundizando la relación bilateral en beneficio de nuestros pueblos", concluyó el canciller venezolano.

Esta declaración se produce un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenara "el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados" que entren y salgan de Venezuela.

El republicano aseguró el martes en su cuenta de Truth Social que Venezuela "está rodeada" por "la armada más grande jamás reunida en la historia de Suramérica" y que la conmoción será como nunca antes hasta que "devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente" a Estados Unidos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Trump anunció de esta forma el "bloqueo total" contra los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela, en una escalada importante del operativo militar que inició en las aguas del mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, aunque el Gobierno de Nicolás Maduro cree que su verdadero objetivo es propiciar un cambio de régimen.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El mandatario estadounidense aseguró que "el régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse a sí mismo, al narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro".

La semana pasada, el Comando Sur de los Estados Unidos, que desde agosto ha atacado a más de 30 botes supuestamente ligados al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental, dio un giro en sus operativos en aguas internacionales al incautar el petrolero Skipper, que transportaba crudo venezolano.